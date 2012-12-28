Поездки в Дубай включили в инфляцию как привычные расходы россиян

Росстат обновил методику расчета инфляции и добавил в нее поездки в ОАЭ и на Черноморское побережье России. В службе пояснили «Известиям»: эти направления заметно выросли по спросу и расходам, поэтому их решили учитывать в потребительской корзине.





В начале 2026 года рост цен традиционно ускорился, но сильнее обычного. Если в январе прошлого года инфляция была на уровне 1,2%, то сейчас она уже приблизилась к 2%. По оценке заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова, при сохранении таких темпов итог месяца может выйти к 2,5%.Часть скачка связана именно с изменением состава учитываемых услуг. Новые туристические позиции отличаются сезонностью и резкими колебаниями цен. С начала года поездки по этим направлениям подорожали на 10–15%.Зарубежный турпоток при этом перераспределяется. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидером остается Турция — около 7 млн поездок, но ее доля снижается. ОАЭ вышли на второе место — 2,5 млн туристов за год, рост составил около 23%.«Скорее всего, Росстат включил ОАЭ из-за устойчивого роста спроса на это направление за последние три года, поэтому Турцию в обновленный перечень не добавили», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.Учет поездок на Черноморское побережье, по ее мнению, давно был необходим: именно там отдыхает основная часть российских туристов. Только курорты Краснодарского края, не ограничиваясь Сочи, в последние два года принимали не менее 20–21 млн человек ежегодно.