2 минуты назад
В РФ началось применение индивидуальной фаготерапии против инфекций
Российскими учеными создан метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, который основан на использовании ингаляций с бактериофагами — вирусами, уничтожающими бактерии.
«Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии», — рассказал он.
По его словам, после пандемии COVID-19 и начала СВО в России резко выросла резистентность микробов к антибиотикам, когда стандартные лекарства и их комбинации перестают действовать.
«Каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сегодня — это антибиотикорезистентность. Если мы возьмем в масштабе амбулаторно-поликлинической практики, где ежедневно лечение получают сотни тысяч пациентов, то это получатся миллионы», — отметил Гречко.
Новая технология позволит оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса в зависимости от "бактериального пейзажа". На значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации, лечение доказало безопасность и эффективность, оно будет дешевле антибиотиков, полагает академик РАН.
Гречко предположил, что повсеместное применение технологии может начаться уже в 2027 году. Также индустриальный партнер — Научно-производственный центр «Микромир» — обладает обширной коллекцией бактериофагов, в которой более тысячи штаммов, такого количества нет ни в одной стране мира.
«Это очень сложные вещи — сохранять штаммы фагов, уметь их быстро нарабатывать и применять на практике. Более того, коллегами из НПЦ «Микромир» впервые в Российской Федерации решен сложнейший организационный вопрос регистрации отдельных фаговых субстанций, то есть, по сути, создана нормативная база для персонализированной фаготерапии и фагопрофилактики», — пояснил ученый.
По его прогнозу, в будущем российские врачи, опираясь на анализы, смогут в дополнение к антибиотикам начать выписывать индивидуальные рецепты, отмечая в них необходимые виды бактериофагов.
«Затем состав препарата передается в производственную аптеку, а там уже оперативно готовят персонализированный «фаговый коктейль» под конкретного пациента с конкретным возбудителем», — уточнил Гречко.
По его словам, технология позволит отказаться от чрезмерного применения антибиотиков и спасти тысячи жизней.
