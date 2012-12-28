Все новости
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
Менеджер маркетплейса украл 51 товар
Происшествия
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
«Окно в Европу» обернулось годом колонии
Происшествия
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Экономика
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Происшествия
В России
1
2 минуты назад

В РФ началось применение индивидуальной фаготерапии против инфекций

Российскими учеными создан метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, который основан на использовании ингаляций с бактериофагами — вирусами, уничтожающими бактерии.

Российские ученые создали метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, основанный на использовании ингаляций с бактериофагами — вирусами, которые уничтожают бактерии, — рассказал РИА Новости директор ФНКЦ РР, академик РАН Андрей Гречко.

«Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии», — рассказал он.

По его словам, после пандемии COVID-19 и начала СВО в России резко выросла резистентность микробов к антибиотикам, когда стандартные лекарства и их комбинации перестают действовать.

«Каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сегодня — это антибиотикорезистентность. Если мы возьмем в масштабе амбулаторно-поликлинической практики, где ежедневно лечение получают сотни тысяч пациентов, то это получатся миллионы», — отметил Гречко.

Новая технология позволит оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса в зависимости от "бактериального пейзажа". На значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации, лечение доказало безопасность и эффективность, оно будет дешевле антибиотиков, полагает академик РАН.

Гречко предположил, что повсеместное применение технологии может начаться уже в 2027 году. Также индустриальный партнер — Научно-производственный центр «Микромир» — обладает обширной коллекцией бактериофагов, в которой более тысячи штаммов, такого количества нет ни в одной стране мира.

«Это очень сложные вещи — сохранять штаммы фагов, уметь их быстро нарабатывать и применять на практике. Более того, коллегами из НПЦ «Микромир» впервые в Российской Федерации решен сложнейший организационный вопрос регистрации отдельных фаговых субстанций, то есть, по сути, создана нормативная база для персонализированной фаготерапии и фагопрофилактики», — пояснил ученый.

По его прогнозу, в будущем российские врачи, опираясь на анализы, смогут в дополнение к антибиотикам начать выписывать индивидуальные рецепты, отмечая в них необходимые виды бактериофагов.

«Затем состав препарата передается в производственную аптеку, а там уже оперативно готовят персонализированный «фаговый коктейль» под конкретного пациента с конкретным возбудителем», — уточнил Гречко.

По его словам, технология позволит отказаться от чрезмерного применения антибиотиков и спасти тысячи жизней.
здоровье
инфекции
