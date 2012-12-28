Все новости
В России
58
сегодня, 13:25

Четверо постояльцев интерната в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии

В стационарах Кемеровской области остается 51 пациент из социального учреждения Прокопьевска, где умерли девять человек.

Число госпитализированных постояльцев интерната в Прокопьевске Кузбасса сократилось с 62 до 51 человека, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — заявил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 человек. 17 человек — в Новокузнецкой инфекционной больнице: один — в тяжелом состоянии, 16 — в средней степени тяжести. 34 человека — в Прокопьевской городской больнице: три в тяжелом состоянии, 25 — в средней степени тяжести и шесть — в удовлетворительном состоянии», — сообщил Тарасов.

Отмечается, что сегодня будут выписаны 10 пациентов с отрицательными результатами анализов из Новокузнецкой больницы и четверо — из Прокопьевской.

Накануне министерство труда и соцзащиты Кемеровской области сообщило, что за январь текущего года погибли девять постояльцев Прокопьевского дома-интерната для граждан с психическими расстройствами, в котором ранее вспыхнул грипп А. Уточнялось, что большинство умерших — пожилые люди с хроническими заболеваниями. Среди причин смерти указаны декомпенсация сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, тромбоэмболия и хроническая обструктивная болезнь легких, — передает ТАСС.

В Следственном комитете отметили, что смерть трех постояльцев интерната в Прокопьевске связана с гриппом, выясняются причины смерти еще шести человек.
интернат
здоровье
