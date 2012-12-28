Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
При атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадала женщина.
«Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшая была госпитализирована. Кроме того, губернатор добавил, что при атаке были повреждены два автомобиля. Богомаз отметил, что на местах происшествия работают оперативные службы.
Всего прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь вражеских БпЛА самолетного типа.
