Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
«Липецкгражданпроект» признан банкротом
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников
Происшествия
32-летнего мужчину и 44-летнюю женщину обманули при попытке заработать на криптобирже
Происшествия
Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Школьница из Усмани выполнила норматив мастера спорта по боксу
Спорт
Менеджер маркетплейса украл 51 товар
Происшествия
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
В России
25
14 минут назад

Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

При атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадала женщина.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали село Новый Ропск в Брянской области, в результате чего пострадала мирная жительница, — сообщил губернатор Брянской области

«Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая была госпитализирована. Кроме того, губернатор добавил, что при атаке были повреждены два автомобиля. Богомаз отметил, что на местах происшествия работают оперативные службы.

Всего прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь вражеских БпЛА самолетного типа.


беспилотники
атака
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
