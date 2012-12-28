Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
ЕС ввел персональные санкции против российских журналистов
Евросоюз ввел персональные санкции против российских журналистов Екатерины Андреевой, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марии Ситтель.
Под ограничения попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист Павел Зарубин, ведущие Первого канала и телеканала «Россия» Екатерина Андреева и Мария Ситтель. Евросоюз обвинил их в якобы «распространении пропаганды».
В санкционный список также включены рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) и артист балета Сергей Полунин.
Газета Die Welt в конце декабря прошлого года сообщила, что Евросоюз ведет работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ, а его введение планируется приурочить к годовщине проведения специальной военной операции (СВО). По данным газеты, в рамках пакета для новых физических и юридических лиц планируются ограничение поездок и замораживание активов в ЕС, а также обсуждается введение запрета на импорт урана из России.
