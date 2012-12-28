Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
В Минфине предлагают ограничить вывоз золота физлицами из РФ
Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота.
Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, — заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», — прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа.
Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, — говорил Моисеев в сентябре.
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Но разработчики предложили установить порог по массе физического золота.
С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж.
Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, — рассказал в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
