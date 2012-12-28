Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
сегодня, 10:04
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за ситуации с Кубой
Вашингтонская администрация вводит в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения из-за якобы исходящей от Кубы угрозы. Администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Кубы, включая введение полной военно-морской блокады для остановки импорта нефти.
«Настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в тексте указа.
По словам главы Белого дома, ситуация с Кубой является «необычной и чрезвычайной угрозой» как для национальной безопасности, так и для внешней политики Соединенных Штатов.
Указ Трампа последовал на фоне его повторяющихся заявлений, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров, — передает РИА Новости.
В среду госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.
