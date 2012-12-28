Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума
К концу 2025 года доля одобрений по розничным кредитам в России снизилась до рекордно низких 17–18%, следует из данных Национального бюро кредитных историй, которые изучили «Известия».
Наиболее проблемной категорией стали автокредиты: по ним доля отказов достигала 84%. Потребительские кредиты банки одобряют менее чем в одном случае из четырех. Несколько лучше ситуация складывается с ипотекой — к концу 2025 года положительное решение получали около 35% заявителей, тогда как еще летом показатель превышал 50%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что банки сознательно сохраняют низкий уровень выдач и не стремятся быстро наращивать кредитование, поскольку в текущих условиях для них приоритетнее качество портфеля, а не его объем.
Снижение уровня одобрений на фоне ограничений ЦБ говорит о том, что спрос на заемные средства со стороны уже закредитованных граждан остается высоким, несмотря на ужесточение требований.
