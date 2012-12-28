Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
В России
23
31 минуту назад
В Госдуме прогнозируют скорое снижение налогов
Депутаты Госдумы пообещали россиянам снижение налогов.
«Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки», — подчеркнул депутат.
Он пояснил, что текущая корректировка налогового законодательства обеспечит реализацию важных социальных программ, выполнение задач в сфере обороноспособности страны и поддержку приоритетных инвестиционных проектов.
28 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в налоговый кодекс, предусматривающие рост основной ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. При этом закон сохраняет действие льготного режима в 10% для перечня социально значимых товаров.
