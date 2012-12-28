Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
24
сегодня, 15:26
Размер маткапитала на первого ребёнка увеличится до 730 тысяч рублей
С 1 февраля материнский капитал при рождении первого ребёнка будет увеличен почти до 730 тысяч рублей. В 2026 году сумма материнского капитала на второго и последующих детей увеличится до 963 тыс. рублей.
«В текущем году почти до 730 тысяч [рублей] вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка», — заявил Мишустин.
Он также отметил, что маткапитал за второго и третьего ребенка увеличится до 963 тысяч рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 28,5 тысяч рублей. Глава правительства отметил, что данное решение коснется как новых сертификатов, так и остатков средств, которые были выделены ранее, — пишут «Известия».
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов 25 января сообщил, что в 2027 году размер материнского капитала в России может превысить 1 млн рублей. Он также отметил, что в России с 1 февраля будет увеличено около 40 пособий, в их числе и материнский капитал.
