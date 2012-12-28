Размер маткапитала на первого ребёнка увеличится до 730 тысяч рублей

С 1 февраля материнский капитал при рождении первого ребёнка будет увеличен почти до 730 тысяч рублей. В 2026 году сумма материнского капитала на второго и последующих детей увеличится до 963 тыс. рублей.