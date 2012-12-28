Продукция «Лебедяньмолоко» признана лучшей в России по итогам Всероссийского конкурса качества

Четыре продукта предприятия стали победителями сначала регионального, а затем и федерального этапа конкурса качества "100 лучших товаров России".

Высшей оценки удостоились:

- Сметана 15% жирности

- Творог 9% жирности

- Творог 5% жирности

- Йогурт питьевой с черникой





Конкурс «100 лучших товаров России» призван повышать конкурентоспособность отечественной продукции. Ключевыми критериями оценки являются безопасность, качество, свойства товаров, а также внедрение современных и экологичных технологий на производстве.

Ежедневно на предприятии «Лебедяньмолоко» проводится многоступенчатый контроль всех производственных процессов и готовой продукции в собственных современных лабораториях. Активно внедряются лучшие мировые технологии производства, соответствующие высоким стандартам качества. Именно такой системный подход к созданию безопасных и качественных продуктов позволяет компании «Лебедяньмолоко» регулярно подтверждать свой высокий статус на престижных профессиональных конкурсах.

