В Тюменской области свыше ста школьников заразились острой кишечной инфекцией
В Тюменской области зарегистрировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Случаи заболевания выявили среди школьников в селе Онохино.
Все случаи заражения произошли в селе Онохино. На данный момент один из заболевших детей госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, передает издание База.
Остальные 115 пострадавших школьников получают необходимое лечение в амбулаторных условиях, не требуя круглосуточного наблюдения в стационаре.
Для оказания помощи населению и предотвращения дальнейшего распространения инфекции в населенный пункт выехали сотрудники регионального департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
