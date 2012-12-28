Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Читать все
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
«Липецкгражданпроект» признан банкротом
Общество
40-летний тербунец из ревности к бывшей жене жестоко избил своего знакомого
Происшествия
30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей
Происшествия
Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе
Происшествия
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
Происшествия
ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году
Общество
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Происшествия
Зимняя сказка в Липецке закончится 2 февраля
Общество
Читать все
В России
34
17 минут назад

В Тюменской области свыше ста школьников заразились острой кишечной инфекцией

В Тюменской области зарегистрировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Случаи заболевания выявили среди школьников в селе Онохино.

В Тюменской области зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции среди детей. По последним данным, в результате заболевания пострадали 116 несовершеннолетних, — пишет МК.

Все случаи заражения произошли в селе Онохино. На данный момент один из заболевших детей госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, передает издание База.

Остальные 115 пострадавших школьников получают необходимое лечение в амбулаторных условиях, не требуя круглосуточного наблюдения в стационаре.

Для оказания помощи населению и предотвращения дальнейшего распространения инфекции в населенный пункт выехали сотрудники регионального департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
инфекция
отравление
кишечка
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить