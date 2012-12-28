Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
В мире
63
сегодня, 13:48
В США назвали причину крушения самолета с российскими фигуристами
Авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года, унесшая жизни 67 человек, включая российских фигуристов, произошла из-за размещения маршрута вертолета на траектории авиалайнера.
«Авиакатастрофа была на 100% предотвратима. Этого вертолётного маршрута там вообще не должно было быть», — заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди.
Расследование показало, что за несколько минут до крушения лайнера воздушное пространство в районе аэропорта было перегружено. Диспетчер управлял пятью вертолётами и шестью самолётами и более пяти часов работал без помощи. Предупреждения о приближающемся столкновении перед катастрофой звучали девять раз за 18 минут.
Глава NTSB признала, что перегрузка диспетчеров — это распространённая проблема. Она также отметила, что безопасность можно было бы значительно повысить, если бы все самолёты были обязаны транслировать своё точное местоположение в режиме реального времени и получать информацию о других бортах.
29 января 2025 года самолёт, летевший из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, потерпел крушение неподалёку от Вашингтона. Вертолёт армии США совершал полёт, когда столкнулся с пассажирским самолётом.
В результате авиакатастрофы погибли 67 человек, среди них были бывшие члены сборной СССР и России — чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бывшие фигуристы Инна Волянская и Александр Кирсанов.
