После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
Происшествия
Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах
Общество
НЛМК Live
52
26 минут назад

Фонд «Милосердие» учит активных жителей создавать яркие социальные проекты

Серия обучающих сессий по креативным подходам в социальном проектировании пройдет для жителей четырех регионов страны, где работает благотворительный фонд «Милосердие».

В Липецке бесплатные тренинги для всех желающих состоятся 9 февраля на базе Корпоративного университета НЛМК (пр. Мира, 22). Ожидается, что участниками семинара станут более 80 горожан, в том числе общественники из местных НКО.

Слушателям расскажут, как правильно презентовать проект: ставить цели и формулировать проблемы, оценивать риски и креативно подходить к его воплощению. За время обучения каждый желающий сможет «прокачать» свои организаторские навыки и научиться вдумчиво строить «дорожную карту» по реализации личной социальной инициативы. Участников семинара также познакомят с удачными кейсами социальных инициатив, которые в разные годы воплотили в жизнь 520 грантополучателей из трех федеральных округов России.

Специалисты фонда «Милосердие» подробно расскажут участникам семинаров о практике подачи заявок на грантовый конкурс «Стальное дерево» и этапах последующей работы. Программа поддержки социальных инициатив за десять лет объединила более 30 тысяч человек. За это время фонд направил на гранты свыше 144 млн рублей. В прошлом году получателями грантов программы стали более 30 жителей и общественных организаций из Липецкой области.

Запись на семинар в Липецке доступна по ссылке, а дополнительные консультации - по телефону +79006008255.

Онлайн сбор инициатив нового конкурсного отбора программы «Стальное дерево» продлится до 28 февраля. Заявки принимают на сайте https://stalnoe-derevo.ru/

Победители могут получить до 1 млн рублей на реализацию личного социально значимого проекта.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»





Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
