Фонд «Милосердие» учит активных жителей создавать яркие социальные проекты

Серия обучающих сессий по креативным подходам в социальном проектировании пройдет для жителей четырех регионов страны, где работает благотворительный фонд «Милосердие».

В Липецке бесплатные тренинги для всех желающих состоятся 9 февраля на базе Корпоративного университета НЛМК (пр. Мира, 22). Ожидается, что участниками семинара станут более 80 горожан, в том числе общественники из местных НКО.

Слушателям расскажут, как правильно презентовать проект: ставить цели и формулировать проблемы, оценивать риски и креативно подходить к его воплощению. За время обучения каждый желающий сможет «прокачать» свои организаторские навыки и научиться вдумчиво строить «дорожную карту» по реализации личной социальной инициативы. Участников семинара также познакомят с удачными кейсами социальных инициатив, которые в разные годы воплотили в жизнь 520 грантополучателей из трех федеральных округов России.

Специалисты фонда «Милосердие» подробно расскажут участникам семинаров о практике подачи заявок на грантовый конкурс «Стальное дерево» и этапах последующей работы. Программа поддержки социальных инициатив за десять лет объединила более 30 тысяч человек. За это время фонд направил на гранты свыше 144 млн рублей. В прошлом году получателями грантов программы стали более 30 жителей и общественных организаций из Липецкой области.

Запись на семинар в Липецке доступна по ссылке, а дополнительные консультации - по телефону +79006008255.

Онлайн сбор инициатив нового конкурсного отбора программы «Стальное дерево» продлится до 28 февраля. Заявки принимают на сайте https://stalnoe-derevo.ru/

Победители могут получить до 1 млн рублей на реализацию личного социально значимого проекта.

