Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
В России
35
14 минут назад
Пенсионеры старше 80 лет с февраля начнут получать повышенную двойную выплату
Повышенная фиксированная выплата пенсионерам, достигшим 80 лет, составит 19 тысяч 169 рублей.
Уточняется, что с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был повышен на 7,6% и составляет теперь 9584,69 рубля. Для пенсионеров, достигших 80 лет, повышенная фиксированная выплата составит 19 169,38 рубля. Это увеличение предусмотрено законом, пояснила Акатнова.
Кроме того, с наступлением 80 лет пенсионерам полагается также надбавка за уход. С 1 января 2026 года ее размер был увеличен до 1413,86 рубля.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 января сообщил, что размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%. Котяков также напомнил, что социальные пенсии будут индексироваться в соответствии с динамикой прожиточного минимума, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии