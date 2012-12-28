Все новости
В России
35
14 минут назад

Пенсионеры старше 80 лет с февраля начнут получать повышенную двойную выплату

Повышенная фиксированная выплата пенсионерам, достигшим 80 лет, составит 19 тысяч 169 рублей.

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения им. К.Н. Гусова Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова рассказала, что с 1 февраля 2026 года россияне, достигшие 80 лет, начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии, — передает ТАСС.

Уточняется, что с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был повышен на 7,6% и составляет теперь 9584,69 рубля. Для пенсионеров, достигших 80 лет, повышенная фиксированная выплата составит 19 169,38 рубля. Это увеличение предусмотрено законом, пояснила Акатнова.

Кроме того, с наступлением 80 лет пенсионерам полагается также надбавка за уход. С 1 января 2026 года ее размер был увеличен до 1413,86 рубля.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 января сообщил, что размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%. Котяков также напомнил, что социальные пенсии будут индексироваться в соответствии с динамикой прожиточного минимума, — пишут «Известия».
пенсии
выплаты
