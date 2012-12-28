Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему образования
Согласно новой модели, базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от направления подготовки.
«Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырёх до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один—три года — по сути, обновлённый формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — пояснила она.
По ее словам, ранее выпускники, получившие диплом по программе специалитета, не имели права участвовать в конкурсе на бюджетные места магистратуры, однако теперь это ограничение будет снято.
Она подчеркнула, что нововведения затронут только поступающих начиная с 2026/27 учебного года. Студенты, которые уже обучаются в вузах, завершат учёбу по тем программам, на которые изначально поступали, чтобы переход был управляемым и поэтапным, — передает РИА Новости.
«Отдельная тема — дополнительное профессиональное образование. В новой модели ДПО становится важной опорой, но не заменой университету. Это пространство для переподготовки, освоения новых компетенций, смены траекторий в течение жизни. Экономика меняется быстро, и возможность в короткие сроки дообучаться, получать новые специальности — необходимость. Но принципиально важно не подменять понятия: никакие курсы и сертификаты не могут заменить фундаментальное высшее образование», — пояснила Горячева.
По ее мнению, в настоящее время ключевая задача — удержать баланс, ведь, с одной стороны — фундаментальность, системное мышление, академическая глубина, а с другой — практика, гибкость, связь с бизнесом и регионами.
«Менять систему образования сложно. Но если делать это аккуратно, через диалог на всех уровнях, результат может дать серьезный эффект: выпускники с профессией, с пониманием своего места на рынке труда и с уверенностью в будущем. Именно это и есть цель всех изменений — не переписать стандарты, а сделать образование работающим», — резюмировала депутат.
