В России
25
36 минут назад

В Госдуме предлагают ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам

В РФ могут ввести выплату 13-й пенсии для всех пенсионеров.

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что российским пенсионерам необходимо регулярно к Новому году выплачивать 13-ю пенсию.

«Больше десяти лет «Справедливая Россия» требует введения 13-й пенсии. 13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — сказал он.

По его словам, фракция в очередной раз внесла такое предложение на рассмотрение в Госдуму в начале декабря 2025 года. Вышедший на пенсию гражданин, как предполагается, в случае поддержания инициативы, получит дополнительную пенсию, размер которой будет приравниваться к размеру страховых выплат, представляемых по старости. Присылаемая сумма при этом также не должна быть ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера, который по состоянию на 2025 год составил около 23 тысяч рублей.

Он отметил, что некоторым пенсионерам иногда недостает средств для приготовления праздничных блюд к новогоднему столу, а также на подарки родным, — передает РИА Новости.

«На это, кстати, направлено и другое наше программное предложение — о ежеквартальной индексации пенсий. Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца. <...> Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии», — резюмировал Миронов.
