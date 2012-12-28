Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Россиян в два раза чаще стали ловить на контрабанде золота
В 2025 году было возбуждено семь уголовных и 15 административных дел по фактам незаконного вывоза золота из страны, сообщили «Известиям» в ФТС. В 2024-м их было почти в два раза меньше (пять и семь соответственно).
Количество дел может увеличиться из-за ужесточения контроля, его стоит ждать уже в этом году, сказала управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. В 2025-м стало известно, что власти хотят ограничить вывоз драгметалла в слитках для физлиц массой в 100 граммов.
Пока золото остается удобным способом сохранения и перемещения капитала, интерес к его нелегальному вывозу будет сохраняться, уверена Бакакина. Серый экспорт идет в основном в Китай, Турцию и Узбекистан.
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что граждане стали вывозить за границу слишком много драгметалла «в карманах».
