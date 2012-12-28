Россиян в два раза чаще стали ловить на контрабанде золота

В 2025 году было возбуждено семь уголовных и 15 административных дел по фактам незаконного вывоза золота из страны, сообщили «Известиям» в ФТС. В 2024-м их было почти в два раза меньше (пять и семь соответственно).