Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Застройщики массово сокращают запуск новых жилых проектов в мегаполисах
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в 10 из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости «Движение.ру», подготовленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).
В целом в 2025-м российские девелоперы запустили стройку жилья общим объемом 41,3 млн кв. м — это почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м), отметили авторы исследования.
Фактически объем запусков новых проектов откатился к уровню 2021–2022 годов, сказал руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин. По его словам, снижение наблюдалось и в 2024-м, но тогда оно было символическим, примерно на 0,4%, в 2025-м отрицательная динамика стала более выраженной.
«Девелоперы тормозят строительство при не самых благоприятных экономических условиях и в ситуации, когда прогнозировать какие-то позитивные изменения довольно сложно, то есть при неопределенности. Особого внимания заслуживает ситуация в Москве: существенное сокращение объема запусков в условиях сохранения устойчивого спроса — это негативный сигнал для покупателей, рост цен в столице замедляться не будет, и тем более они не снизятся», — отметил аналитик.
