Застройщики массово сокращают запуск новых жилых проектов в мегаполисах

Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в 10 из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости «Движение.ру», подготовленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).