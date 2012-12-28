Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
На улице Лесной горел дом
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
Читать все
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
На область надвигается непогода
Погода в Липецке
Читать все
В России
59
51 минуту назад

Застройщики массово сокращают запуск новых жилых проектов в мегаполисах

Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в 10 из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости «Движение.ру», подготовленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).

Согласно документу, который изучили «Известия», самое большое сокращение произошло в Уфе — на 35%, в Москве — на 29,2%, в Ростове-на-Дону — на 29,6%, в Самаре — на 23%. Также снижение было зафиксировано в Перми — на 10,5%, в Воронеже — на 6,1%, в Новосибирске — на 5,9%, в Челябинске — на 4,9%, в Казани — на 3,6% и в Красноярске — на 2,7%.

В целом в 2025-м российские девелоперы запустили стройку жилья общим объемом 41,3 млн кв. м — это почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м), отметили авторы исследования.

Фактически объем запусков новых проектов откатился к уровню 2021–2022 годов, сказал руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин. По его словам, снижение наблюдалось и в 2024-м, но тогда оно было символическим, примерно на 0,4%, в 2025-м отрицательная динамика стала более выраженной.

«Девелоперы тормозят строительство при не самых благоприятных экономических условиях и в ситуации, когда прогнозировать какие-то позитивные изменения довольно сложно, то есть при неопределенности. Особого внимания заслуживает ситуация в Москве: существенное сокращение объема запусков в условиях сохранения устойчивого спроса — это негативный сигнал для покупателей, рост цен в столице замедляться не будет, и тем более они не снизятся», — отметил аналитик.
