сегодня, 13:24
В Калуге мощный пожар охватил бывший завод Volkswagen
В Калуге вспыхнул пожар в цеху по утилизации пенопласта на территории бывшего автомобильного завода Volkswagen.
«[Горит] один цех, пострадавших нет. Работает бригада пожарных», — рассказали в ЕДДС.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, на место ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.
Известно, что ЧП случилось по адресу: ГО «Город Калуга», улица Автомобильная, дом 1.
«Произошло возгорание в цеху по утилизации пенопласта. Площадь пожара 300 квадратных метров», — рассказали в МЧС России.
По информации оперативной службы, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, а всех сотрудников предприятия вывели из здания для их безопасности, — пишет КП.
Причины возгорания на экс-автозаводе Volkswagen сейчас устанавливаются. Данные о пострадавших пока отсутствуют.
