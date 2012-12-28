Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
В Тверской области подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата
Второй Западный окружной военной суд приговорил к семи годам лишения свободы 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны по указанию украинской террористической организации.
Следствие установило, что в период с 7 по 8 мая 2025 года осужденный, действуя по указанию украинского куратора через мессенджер, проводил разведку административного здания, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Позднее он пытался поджечь здание, но его попытка была предотвращена силовиками.
По данным региональной прокуратуры, юноша пытался поджечь здание военкомата, но не успел — был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта; наказание — до 15 лет лишения свободы).
