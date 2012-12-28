В Тверской области подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата

Второй Западный окружной военной суд приговорил к семи годам лишения свободы 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны по указанию украинской террористической организации.