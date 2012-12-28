Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
В России
22
14 минут назад
С 1 февраля в РФ повысятся выплаты пенсионерам и ветеранам
Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей.
«С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6 157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8 794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов», — сказал он.
Нилов также озвучил и размер сумм, ежемесячно присылаемых ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны. Они составят 4 839 рублей и 6 596 рублей соответственно.
Направленный на поддержку перечисленных категорий россиян процесс повышения, как объяснил Нилов, будет производиться автоматически, поэтому для его запуска гражданам не нужно никуда обращаться с заявлениями.
По словам парламентария, регулярная индексация социальных выплат — важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения, — передает РИА Новости.
Как уточнял Минтруд, с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6 процента исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
0
0
0
0
0
Комментарии