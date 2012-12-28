Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
В России
сегодня, 15:43
В Краснодарском крае задержана экс-заместитель губернатора региона Анна Минькова
При участии Миньковой правоохранители проводят следственные действия.
В настоящее время ее доставили по месту работы для проведения следственных мероприятий, — сообщили источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, экс-чиновницу подозревают в совершении мошенничества в сфере здравоохранения. Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.
Анна Минькова занимала пост вице-губернатора Кубани, курируя социальный блок (в том числе медицину и образование), в течение нескольких лет. Она ушла в отставку осенью прошлого года, объяснив свое решение «личными убеждениями».
Ранее правоохранители проверяли Минькову на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Уточнялось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств, — передает ТАСС.
