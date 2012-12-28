Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
В Госдуме предлагают индексировать пенсии раз в квартал
В Госдуме предложили индексировать пенсии ежеквартально, а не ежегодно.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство внесен на рассмотрение Госдумы. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
«Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Миронов уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству РФ исходя из показателей инфляции в России, — передает РИА Новости.
«Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, укреплению доверия граждан к пенсионной системе за счёт понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат», — добавил он.
