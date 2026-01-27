Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
В России
14
сегодня, 10:04
Умер бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев
Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.
По информации источника, специалист боролся с онкологией — у него диагностировали злокачественное новообразование в желудке. Последнее ухудшение состояния случилось в апреле 2025 года.
Вдова Игнатьева рассказала РИА Новости информацию о смерти тренера. По всей видимости, это последствия онкологического заболевания и проблем с сердцем. Она добавила, что дата похорон пока не определена.
«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — пояснила супруга.
Борис Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996 году он возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Под его руководством команда играла в отборе на чемпионат мира — 1998, но не смогла туда пробиться, после чего Игнатьев покинул пост. С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Кроме того, Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.
0
0
0
0
0
Комментарии