В России
сегодня, 15:28

В РФ выросли цены на проезд по платным дорогам

По данным «Автодора», повышение связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание и обслуживание дорожной инфраструктуры.

Проезд по ряду российских платных трасс стал дороже, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным государственной компании «Автодор», повышение тарифов связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание и обслуживание дорожной инфраструктуры.

Подорожание затронуло несколько ключевых магистралей: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М‑11 «Нева» (на этой трассе повышение вступило в силу ранее — с 12 января 2026 года).

Так, на трассе М‑11 поездка до аэропорта Шереметьево теперь обойдется в 645 рублей вместо прежних 570 рублей. Также изменилась стоимость проезда по другим популярным направлениям этой магистрали, например, в Зеленоград и Солнечногорск.

Окончательное решение о размере повышения на остальных платных дорогах будет принято позднее, после анализа экономической ситуации. В «Автодоре» отметили, что чрезмерный рост тарифов может привести к снижению интенсивности движения.

На данный момент в России действует 14 платных трасс. Самой длинной из них является магистраль М‑4 «Дон», которая соединяет Москву и Новороссийск.
