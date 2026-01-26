В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
В РФ выросли цены на проезд по платным дорогам
По данным «Автодора», повышение связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание и обслуживание дорожной инфраструктуры.
Подорожание затронуло несколько ключевых магистралей: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М‑11 «Нева» (на этой трассе повышение вступило в силу ранее — с 12 января 2026 года).
Так, на трассе М‑11 поездка до аэропорта Шереметьево теперь обойдется в 645 рублей вместо прежних 570 рублей. Также изменилась стоимость проезда по другим популярным направлениям этой магистрали, например, в Зеленоград и Солнечногорск.
Окончательное решение о размере повышения на остальных платных дорогах будет принято позднее, после анализа экономической ситуации. В «Автодоре» отметили, что чрезмерный рост тарифов может привести к снижению интенсивности движения.
На данный момент в России действует 14 платных трасс. Самой длинной из них является магистраль М‑4 «Дон», которая соединяет Москву и Новороссийск.
