В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
В России
36
32 минуты назад
Более 20 человек отравились в Кемеровской области
«Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение с положительной динамикой», – сказал врач.
Чаще всего пациенты травились алкоголем, реже – лекарствами и наркотиками.
0
0
0
0
0
Комментарии