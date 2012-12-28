В Госдуме готовят законопроект об ограничении платных мест в колледжах

В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Российским колледжам ограничат возможность обучать студентов на платной основе по аналогии с принятым ранее законом в отношении университетов, сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
В настоящее время инициатива активно обсуждается внутри рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО). Она будет работать по аналогии с принятым ранее законом, который дает право правительству ограничивать число платных мест в вузах.
