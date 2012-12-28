В Госдуме готовят законопроект об ограничении платных мест в колледжах

Российским колледжам ограничат возможность обучать студентов на платной основе по аналогии с принятым ранее законом в отношении университетов, сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», — заявила парламентарий.В настоящее время инициатива активно обсуждается внутри рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО). Она будет работать по аналогии с принятым ранее законом, который дает право правительству ограничивать число платных мест в вузах.