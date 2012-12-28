«Рождаемость бизнеса» упала до минимума с 2011 года

В 2025-м в России зарегистрировали 173 тыс. юридических лиц — на 20% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 14 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на FinExpertiza.

Одновременно выросло число ликвидаций: бизнес закрывали на 15% чаще, всего 233 тыс. компаний. В итоге закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий.По решению налоговых органов из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) исключили 88% фирм. Более половины из них — около 110 тыс. — имели признаки фиктивности: массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.Остальные закрытия пришлись на добровольные ликвидации и недействующие компании, которые не сдавали отчетность и не вели операций по счетам.13% закрытий прошли по упрощенным процедурам из-за нехватки средств на банкротство. Часть компаний ликвидировали и по формальным причинам — из-за нарушений сроков и ошибок в документах.Лишь в 17 регионах число новых фирм превысило количество закрытых, тогда как в 60 субъектах бизнес пошел на убыль. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае, а самый сильный спад — в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.Снижение числа регистраций связано с ростом издержек, дорогими кредитами и ужесточением финансовых и налоговых требований. В таких условиях запуск бизнеса стал более взвешенным решением, пояснил глава ТПП Сергей Катырин.