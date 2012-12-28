Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Читать все
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Четверо липчан попали в больницу с обморожениями
Здоровье
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
Происшествия
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
Общество
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
Четверо человек отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Читать все
В России
38
44 минуты назад

«Рождаемость бизнеса» упала до минимума с 2011 года

В 2025-м в России зарегистрировали 173 тыс. юридических лиц — на 20% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 14 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на FinExpertiza.

Одновременно выросло число ликвидаций: бизнес закрывали на 15% чаще, всего 233 тыс. компаний. В итоге закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий.
По решению налоговых органов из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) исключили 88% фирм. Более половины из них — около 110 тыс. — имели признаки фиктивности: массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.

Остальные закрытия пришлись на добровольные ликвидации и недействующие компании, которые не сдавали отчетность и не вели операций по счетам.
13% закрытий прошли по упрощенным процедурам из-за нехватки средств на банкротство. Часть компаний ликвидировали и по формальным причинам — из-за нарушений сроков и ошибок в документах.

Лишь в 17 регионах число новых фирм превысило количество закрытых, тогда как в 60 субъектах бизнес пошел на убыль. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае, а самый сильный спад — в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Снижение числа регистраций связано с ростом издержек, дорогими кредитами и ужесточением финансовых и налоговых требований. В таких условиях запуск бизнеса стал более взвешенным решением, пояснил глава ТПП Сергей Катырин.
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить