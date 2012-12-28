Все новости
В России
44
32 минуты назад

Продажи отечественных аналогов «Оземпика» за год увеличились втрое

Продажи российских аналогов препарата «Оземпик» в 2025 году увеличились почти в три раза.

Розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года выросли почти втрое по сравнению с предыдущим годом, — рассказал оператор маркировки лекарств «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), изучивший данные продаж.

По данным ЦРПТ, в 2024 году в рознице было реализовано 1,7 млн упаковок отечественных аналогов «Оземпика» на сумму 9,2 млрд руб. По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 млн упаковок, а выручка — до 35,2 млрд рублей.

Если в январе 2025 года ежемесячные продажи составляли 282 тыс. упаковок, то к декабрю показатель достиг 810 тысяч, увеличившись почти в три раза. Положительная динамика сохранилась и в начале 2026 года: за первую половину января было продано 333 тыс. упаковок — на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Оземпик» — инъекционный препарат датской компании Novo Nordisk на основе семаглутида, синтетического аналога ГПП-1. Он стимулирует выработку инсулина, снижает уровень глюкозы и способствует похудению за счет контроля аппетита, что сделало препарат популярным среди желающих быстро сбросить вес.

В ЦРПТ связывают устойчивый рост розничных продаж с увеличением объемов производства. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот показатель, по данным оператора маркировки, в десять раз превышает совокупный объем импорта лекарств с МНН (международным непатентованным наименованием) «семаглутид» за период с 2020 по 2023 год.

В подсчетах учитывались препараты с международными непатентованными наименованиями «семаглутид» и «тирзепатид», включая лекарства российских производителей «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма».

На начало 2026 года в системе «Честный знак» зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов.

Аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя правительство разрешило производить до конца 2026 года. Согласно распоряжениям, решение властей было принято для обеспечения российских пациентов препаратом с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».

Средняя цена упаковки отечественных аналогов «Оземпика» в 2024 году составляла 5454 рублей, в 2025 году — 5763 рублей. Средняя цена оригинального импортного препарата в 2023 году, до его ухода с российского рынка, достигала 7,8 тыс. рублей. Стоимость терапии для пациентов снизилась более чем на 20%, — передает РБК.
