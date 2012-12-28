Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
Читать все
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Четверо липчан попали в больницу с обморожениями
Здоровье
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
Происшествия
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
Читать все
В России
1
2 минуты назад

Количество россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек

По итогам 2025 года в судебном порядке банкротами были признаны почти 568 тысяч россиян.

Число банкротов среди россиян превысило 2,2 млн человек с 2015 года, — следует из статистики «Федресурса».

По итогам 2025 года почти 568 тысяч россиян были объявлены банкротами в судебном порядке, ещё 61,3 тысяча граждан получили статус по упрощённой процедуре, — передает РБК.

«Общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020 году достигло 2,22 млн человек», — говорится в публикации.

Темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, следует из статистики. Это меньше, чем в первые пять лет работы процедуры, когда прирост завершенных банкротных дел достигал 50–70% ежегодно. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующей реализацией имущества было на 31,5% больше, чем в 2024 году (431,8 тысяч).

При этом число случаев, когда заявление гражданина о финансовой несостоятельности привело к реструктуризации его долгов, уменьшилось: за прошлый год согласие суда на переоценку обязательств получили 37,8 тыс. человек против 49,8 тыс. в 2024-м. Это отчасти связано с тем, что кредиторы чаще соглашаются на рассрочку платежей и отсрочку уплаты долга. Согласно статистике, число таких договоренностей в 2025 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024 года — до 3129 случаев. Их доля в общем числе процедур выросла с 0,3 до 0,5%.

Инициаторами банкротства в судебном порядке по-прежнему остаются сами должники — доля самостоятельно начатых процедур за год немного выросла и достигла 97,3%.

В 2025 году было открыто 68,3 тыс. процедур внесудебного банкротства, что на 22,9% больше, чем в 2024 году. Тогда поток заявлений вырос в 3,5 раза после расширения доступа к банкротству через МФЦ для пенсионеров. Упрощенный механизм предполагает, что гражданин может быть признан финансово несостоятельным через 6 месяцев после подачи обращения. Таким образом, часть заявителей 2024 года стали банкротами в 2025-м. Число завершенных процедур внесудебного банкротства за прошлый год увеличилось на 70,4%.

В 2025 году условия получения статуса финансово несостоятельного без суда снова смягчились. Например, пройти процедуру в упрощенном порядке могут участники специальной военной операции. По долгам таких граждан теперь не требуется завершения исполнительного производства, что упрощает и ускоряет процесс.

Похожие послабления были введены для других социально уязвимых категорий должников. С прошлого года пенсионеры и получатели детских пособий могут подать заявление на внесудебное банкротство, даже если исполнительное производство в их отношении не закрыто, но длится более одного года.
банкроты
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить