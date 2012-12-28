В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Нефтяники требуют увеличить им топливные выплаты
Компания «Лукойл» направила в Министерство энергетики предложения по корректировке механизма демпфера для увеличения выплат нефтяникам.
«В условиях усиления санкционного давления вновь наблюдается резкий рост дифференциала Brent к Urals до $20 за баррель, что приводит к сокращению демпфера и снижению эффективности производства и поставок топлива на внутренний рынок», — говорится в письме нефтяной компании в ведомство.
Поэтому в «Лукойле» предложили на законодательном уровне установить предельные ограничения по разнице в ценах на нефть при определении коэффициента для расчета демпфера в размере $10–15 на баррель, которых в настоящее время не существует.
По словам Управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, если формула не будет изменена, то нефтяники должны будут заплатить по итогам декабря и января порядка 47 млрд рублей.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, «позиция отрасли о необходимости очередной корректировки демпфера, отраженная в протоколе декабрьского заседания федерального штаба у вице-премьера Александра Новака, сформирована под давлением внешней конъюнктуры».
Источник в отрасли рассказал, что Александр Новак дал поручения Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго проработать этот вопрос и представить в правительство согласованные предложения о целесообразности такой корректировки.
В Минфине заявили, что не видят «необходимости в корректировке параметров демпфера из-за принятия им отрицательных значений только по итогам одного месяца (декабря)».
