В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» из-за гололеда произошло массовое ДТП
Движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа существенно осложнено.
«Примерно с 1362-го по 1365-й км на автодороге М-4 «Дон» со стороны поселка Джубги в сторону Краснодара произошло порядка восьми столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств», — рассказали в ведомстве.
По данным ГАИ, движение на участке в районе Горячего Ключа (поселок Молькино) затруднено, осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожной службы.
Позже в Госавтоинспекции Кубани сообщили, что в регионе получили более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, 130 из них — в Краснодаре, а также призвали отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, на дороге — гололед.
Кроме того, в ведомстве сообщили о ДТП с автобусом.
Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП вблизи хутора Семигорского, доставлены в Новороссийск попутным транспортом. По предварительным данным, сегодня около 10:00 на автодороге « Новороссийск — Керчь» водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовый автобусом « г. Анапа — г. Новороссийск». От столкновения автобус съехал с дороги. Уточняется, что в ДТП пострадавших нет, спасатели помогли выбраться пассажирам, все они доставлены в Новороссийск попутным автобусом.
