Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В России
59
сегодня, 10:49

Продажи алкоголя в РФ в 2025 году стали минимальными за восемь лет

В целом продажи всех крепких напитков с содержанием спирта выше 9% в 2025 году снизились на 1,1% и составили 119,979 млн декалитров.

В России объем розничных продаж алкогольной продукции в 2025 году по сравнению с годом ранее сократился на 9,3% с 226,9 млн дал до 205,7 млн дал, — передает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

По данным сайта ЕМИСС, продажи алкоголя в стране снижаются второй год подряд и достигли самого низкого показателя с 2017 года, когда было зафиксировано 193,7 млн дал проданного в рознице алкоголя.

Сильнее всего просели продажи игристых вин. В 2025 году объем розничных продаж этой категории составил 22,7 млн дал, это на 3,2% ниже по сравнению с годом ранее.

Объемы реализации вина упали почти на 2% за год и составили в абсолютных показателях 56 млн дал. В 2024 году продажи вина составили 57,1 млн дал.

Ликерные вина просели на 10,7% за год: с 1,29 млн дал до 1,15 млн дал.

Как заявил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев, на итоговые показатели по продажам вина сказались не самые положительные результаты декабря, когда люди массового идут в магазин за вином к празднику. «Есть такое ощущение, что предновогодние продажи были в целом по алкогольному рынку достаточно скромные. И это, пожалуй, самое неприятное, что мы видим в данных РАТКа. Потому что все равно, так или иначе, в предыдущие годы, за декабрь — это тот период, который давал резкий подъем продаж. Сейчас такого нет», — отметил Ставцев.

По его словам это связано с тем, цены на ряд напитков перешагнули ту планку, когда эта категория считалась продуктом повседневного потребления.

«Сейчас вино — это продукт для особого случая. Это означает более редкое потребление. Он просто совершает реже покупки, сокращает чек или переходит в из категории вина в другие слабоалкогольные напитки», — добавил эксперт.

Та же учесть постигла и крепкий алкоголь. Объемы продаж спиртных напитков с долей этилового спирта выше 9% упали на 1,1% до 119,9 млн дал, коньяка — на 9,2% до 1,2 млн дал, водки — на 3,6% до 2,7 млн дал.

Главным образом снижение объемов продаж в этой категории связано с повышением акциза и ростом минимальных рыночных цен, — считает Ставцев.

«В крепком алкоголе самая крупная группа — это водка. Несмотря на то, что в процентном соотношении падении продаж водки составило всего 3,6%, в абсолютных показателях это минус 27 млн литров. Люди переключаются с водки и уходят из этой категории. Сложно сказать куда, не имея статистики по нелегальному рынку — часть спроса наверняка находится в серой зоне», — отметил он.

Единственные две категории, которые показали рост объемов производства по итогам года — это ликероводочные изделия и другие спиртные напитки. В рознице реализация напитков этой группы выросла соответственно на 12,7% (с 16,6 млн дал до 18,8 млн дал) и на 3,6% (с 14,4 млн дал до 15 млн дал).

По мнению Ставцева, несмотря на то, что категории демонстрируют рост, фактически можно говорить о замедлении продаж. Он считает, что реальные данные по потреблению этих напитков можно будет увидеть в статистике РАТК по напиткам брожения.

«Это пиво, пивные напитки, сидры. Там, скорее всего, в пивных напитках не будет выраженного роста, зато будет в сидрах и медовухе. Это те категории, в которые эмигрируют другие типы слабоалкогольных напитков», — резюмировал он.
алкоголь
экономика
