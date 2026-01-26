Все новости
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
В России
47 минут назад

В РФ предлагают ввести новые цвета для автомобильных номеров

В настоящее время используются красные номера для дипломатических машин, синие для автомобилей полиции, желтые для такси и черные для военного транспорта.

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением добавить два новых цвета в госзнаки РФ для выделения электромобилей и беспилотников, — пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инициатива направлена на унификацию с мировой практикой, где цветные номера помогают визуально идентифицировать тип транспортного средства.

Авторы идеи уверены, что такая цветная градация «упростит работу ГИБДД, а также повлияет на уровень безопасности на дорогах».

В настоящее время в России используются четыре типа цветных номеров: красные (дипломатический корпус), синие (МВД), желтые (транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров) и черные (военная техника). Подобная практика существует, например, в Китае и Белоруссии.

Прошедшим летом заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести для электромобилей специальные номерные знаки зеленого цвета.

Хамитов подчеркнул, что новые номера станут не простой формальностью, а реальным инструментом, помогающим продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. По мнению депутата, зеленые номера сигнализируют обществу о том, что государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности, — пишет «Газета.Ru».
авто
номера
