В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
47 минут назад
В РФ предлагают ввести новые цвета для автомобильных номеров
В настоящее время используются красные номера для дипломатических машин, синие для автомобилей полиции, желтые для такси и черные для военного транспорта.
Инициатива направлена на унификацию с мировой практикой, где цветные номера помогают визуально идентифицировать тип транспортного средства.
Авторы идеи уверены, что такая цветная градация «упростит работу ГИБДД, а также повлияет на уровень безопасности на дорогах».
В настоящее время в России используются четыре типа цветных номеров: красные (дипломатический корпус), синие (МВД), желтые (транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров) и черные (военная техника). Подобная практика существует, например, в Китае и Белоруссии.
Прошедшим летом заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести для электромобилей специальные номерные знаки зеленого цвета.
Хамитов подчеркнул, что новые номера станут не простой формальностью, а реальным инструментом, помогающим продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. По мнению депутата, зеленые номера сигнализируют обществу о том, что государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности, — пишет «Газета.Ru».
