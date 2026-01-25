Все новости
В мире
39
40 минут назад

В Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса

Власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание The Independent.

По словам правительственных чиновников, после того как 19 января был выявлен первый случай заболевания, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин. Трое последних заразившихся госпитализированы на востоке Калькутты, а двое пациентов, заболевших первыми, все еще находятся в отделении интенсивной терапии частной больницы.

«Состояние медбрата улучшается, но состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба находятся в отделении интенсивной терапии для больных с заболеваниями сердца», — рассказал высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения штата.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток. Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию).
