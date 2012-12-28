Все новости
Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!
Неделя 48
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В Долгоруковском районе задержали 60-летнего похитителя бензопилы
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В России
53
55 минут назад

В московском ТЦ эвакуировали посетителей из-за возгорания

Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации центра.

"Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации.

Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа.

"Никаких повреждений нет, жертв нет - все в порядке. В 19.00 был этот инцидент, в 19.40 гости снова зашли в торговый центр", - заключили в администрации ТЦ.
