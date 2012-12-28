В России
В московском ТЦ эвакуировали посетителей из-за возгорания
"Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации.
Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа.
"Никаких повреждений нет, жертв нет - все в порядке. В 19.00 был этот инцидент, в 19.40 гости снова зашли в торговый центр", - заключили в администрации ТЦ.
