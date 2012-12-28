В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
В России
40
27 минут назад
Уехавших россиян могут обязать уведомлять о получении ВНЖ или гражданства
Нарушителям будет грозить уголовная ответственность.
Сейчас россияне тоже обязаны уведомлять Министерство внутренних дел Российской Федерации о получении ВНЖ или второго гражданства в течение 60 дней. Но если человек находится за пределами РФ, сделать это можно уже после возвращения в страну — также в течение 60 дней с момента въезда.
Законопроект предлагает изменить эту норму. В случае его принятия уведомление станет обязательным даже при постоянном проживании за рубежом — через МВД, консульство или дипломатическое представительство РФ.
Нарушение этих правил будет наказываться по статье о «неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ». Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов,— передает Bfm.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии