В России
40
27 минут назад

Уехавших россиян могут обязать уведомлять о получении ВНЖ или гражданства

Нарушителям будет грозить уголовная ответственность.

МИД РФ предложил обязать россиян, постоянно проживающих за границей, уведомлять российские консульства о получении вида на жительство (ВНЖ) или втором гражданстве. Сделать это надо будет в течение 60 дней. За нарушение может грозить уголовная ответственность. Это следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов 30 декабря 2025 года.

Сейчас россияне тоже обязаны уведомлять Министерство внутренних дел Российской Федерации о получении ВНЖ или второго гражданства в течение 60 дней. Но если человек находится за пределами РФ, сделать это можно уже после возвращения в страну — также в течение 60 дней с момента въезда.

Законопроект предлагает изменить эту норму. В случае его принятия уведомление станет обязательным даже при постоянном проживании за рубежом — через МВД, консульство или дипломатическое представительство РФ.

Нарушение этих правил будет наказываться по статье о «неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ». Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов,— передает Bfm.ru.
