В России
25
42 минуты назад

В Минпросвещения хотят сократить изучение иностранного языка в РФ

Министерство просвещения России хочет с 1 сентября сократить количество часов, отведённых на изучение иностранного языка в 5—7-х классах. Общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов.

С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7-х классах до 408 часов, — рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал он.

По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени,— передает РИА Новости.

«В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — резюмировал Лубков.

Как сообщали в Минпросвещения в августе, такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
