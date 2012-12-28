В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Министерство просвещения России хочет с 1 сентября сократить количество часов, отведённых на изучение иностранного языка в 5—7-х классах. Общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов.
«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал он.
По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени,— передает РИА Новости.
«В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — резюмировал Лубков.
Как сообщали в Минпросвещения в августе, такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
