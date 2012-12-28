В России
33
23 минуты назад
Закон о передаче данных о детях мигрантов вступит в силу 28 января
Изменения направлены на совершенствование учета и контроля, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции», — сказал Володин.
Речь идет о законе об обмене данными о детях мигрантов между органами образования и МВД РФ, который вступит в силу 28 января. С этого дня органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка. МВД в свою очередь будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей мигрантов.
«Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», — подчеркнул председатель Госдумы. По словам Володина, этот механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России.
0
0
0
0
0
Комментарии