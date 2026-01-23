Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Двухлетний мальчик ел яблоко и едва не подавился им насмерть
Здоровье
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончится в этом году
Общество
За 15 граммов марихуаны — год и два месяца колонии строгого режима
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
Избивал жену, а потом стал угрожать ножом женщине-полицейскому
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
В России
79
сегодня, 12:57

В Москве на парковке двое мужчин устроили стрельбу

Двое мужчин во время конфликта открыли стрельбу на парковке на северо-востоке столицы. Никто не пострадал.

В Москве на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин устроили стрельбу, — рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.

По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, во время которого они произвели выстрелы в воздух. После этого все участники сели в машины и скрылись.

Полицейские нашли на месте десять гильз от патронов. Первым задержали 38-летнего жителя Подмосковья. При обыске в его квартире нашли похожий на автомат предмет, два травматических пистолета, сто патронов, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину взяли под стражу, другие участники разыскиваются, — пишет Lenta.ru.
стрельба
Москва
0
0
0
0
0

