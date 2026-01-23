В России
79
сегодня, 12:57
В Москве на парковке двое мужчин устроили стрельбу
Двое мужчин во время конфликта открыли стрельбу на парковке на северо-востоке столицы. Никто не пострадал.
По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, во время которого они произвели выстрелы в воздух. После этого все участники сели в машины и скрылись.
Полицейские нашли на месте десять гильз от патронов. Первым задержали 38-летнего жителя Подмосковья. При обыске в его квартире нашли похожий на автомат предмет, два травматических пистолета, сто патронов, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину взяли под стражу, другие участники разыскиваются, — пишет Lenta.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии