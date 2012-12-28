С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Мошенники выманивают смс-коды под предлогом записи на приём в госучреждения
В МВД России предупредили граждан о популярной схеме мошенничества, при которой злоумышленники пытаются выманить код из смс под предлогом записи на приём в государственные инстанции.
«Смс-верификация — один из самых чувствительных элементов цифровой безопасности. Код из сообщения подтверждает вашу личность и именно поэтому является главной целью мошенников на первом этапе атаки», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В качестве предлога для получения кода чаще всего используются легенды о записи на приём.
«Мошенники рассказывают про «перерасчёт» пенсии, тарифов ЖКХ, об ошибках в налоговой декларации и тому подобном, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из смс», — уточняют в МВД.
Правоохранители напоминают, что официальные структуры никогда не используют телефонную смс-верификацию для подтверждения времени визита. Любая запись осуществляется гражданином самостоятельно через портал «Госуслуги» или терминалы в учреждениях.
