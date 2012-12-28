Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
Читать все
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Детям, идущим в школу и садик, теперь дышать газом с дороги?»
Общество
ИИ довёл до статьи
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Общество
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Региональный министр финансов вот-вот избавится от приставки и. о.
Общество
Читать все
В России
3 минуты назад

Почти 40-градусные морозы прогнозируются в Кемеровской области

Суровые морозы вернутся в Кемеровскую область в конце недели. Также ожидаются сильные снегопады.

По данным Кемеровского гидрометцентра, которые приводит VSE42.Ru, в пятницу, 23 января, температура воздуха опуститься до 23 – 28 градусов мороза. Ночью на субботу местами похолодает до -38. Днем ожидаются до -25 и умеренные снегопады, а по югу области — сильные. 

В воскресенье ночью местами до -30, днем местами до -25. Пройдут снегопады.

мороз
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить