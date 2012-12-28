С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
В России
3 минуты назад
Почти 40-градусные морозы прогнозируются в Кемеровской области
По данным Кемеровского гидрометцентра, которые приводит VSE42.Ru, в пятницу, 23 января, температура воздуха опуститься до 23 – 28 градусов мороза. Ночью на субботу местами похолодает до -38. Днем ожидаются до -25 и умеренные снегопады, а по югу области — сильные.
В воскресенье ночью местами до -30, днем местами до -25. Пройдут снегопады.
0
0
0
0
0
Комментарии