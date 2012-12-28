Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»

И теперь его ждёт новый суд.

39-летнего жителя Хлевенского округа ждут суд по обвинению в уклонении от конфискации имущества.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в декабре 2023 года суд назначил мужчинe за пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ) 220 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля «Опель Зафира» в пользу государства.В июне 2024 года судебные приставы-исполнители передали автомобиль мужчине на ответственное хранение, но он его продал за 150 000 рублей, хотя его предупреждали об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Вырученные деньги мужчина сразу потратил на погашение долгов.В ходе следствия мужчина признал вину. Ему грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.