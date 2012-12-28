Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
И теперь его ждёт новый суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в декабре 2023 года суд назначил мужчинe за пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ) 220 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля «Опель Зафира» в пользу государства.
В июне 2024 года судебные приставы-исполнители передали автомобиль мужчине на ответственное хранение, но он его продал за 150 000 рублей, хотя его предупреждали об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Вырученные деньги мужчина сразу потратил на погашение долгов.
В ходе следствия мужчина признал вину. Ему грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.
