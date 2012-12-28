С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Ученые МГУ обнаружили «следы жизни» в метеорите возрастом более 4,6 млрд лет
По словам ученых, находка имеет важнейшее значение для астробиологии и изучения эволюции жизни. Она позволяет предположить, что жизнь могла возникнуть не только на Земле, но и в других областях Солнечной системы, а возможно — и за ее пределами. Результаты исследования также усиливают позиции теории панспермии, согласно которой жизнь могла быть занесена на нашу планету из космоса.
«Новизна данного исследования состоит в том, что в Каинсазе подобные структуры обнаружены впервые. И есть большая вероятность, что более глубокое изучение метеорита откроет новые возможности для понимания фундаментальных вопросов о зарождении и развитии жизни во Вселенной», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник.
В дальнейшем ученые планируют провести углубленный химический и изотопный анализ микрофоссилий, а также детально изучить их морфологию. Это позволит подтвердить их биогенное происхождение и уточнить возраст находки.
