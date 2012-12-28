Все новости
2 минуты назад

Ученые МГУ обнаружили «следы жизни» в метеорите возрастом более 4,6 млрд лет

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова заявили об обнаружении материала древнейшего биогенного происхождения в метеорите Каинсаз, упавшем на Землю в 1937 году на территории Татарстана. Сделанное в ходе исследования микростроения метеоритного тела открытие может существенно расширить представления о зарождении жизни во Вселенной. По оценкам исследователей, возраст обнаруженных микрофоссилий (окаменелых остатков) превышает 4,6 млрд лет, что делает их одними из самых древних свидетельств существования жизни из всех известных на сегодняшний день. 

По словам ученых, находка имеет важнейшее значение для астробиологии и изучения эволюции жизни. Она позволяет предположить, что жизнь могла возникнуть не только на Земле, но и в других областях Солнечной системы, а возможно — и за ее пределами. Результаты исследования также усиливают позиции теории панспермии, согласно которой жизнь могла быть занесена на нашу планету из космоса. 

«Новизна данного исследования состоит в том, что в Каинсазе подобные структуры обнаружены впервые. И есть большая вероятность, что более глубокое изучение метеорита откроет новые возможности для понимания фундаментальных вопросов о зарождении и развитии жизни во Вселенной», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник. 

В дальнейшем ученые планируют провести углубленный химический и изотопный анализ микрофоссилий, а также детально изучить их морфологию. Это позволит подтвердить их биогенное происхождение и уточнить возраст находки. 
