35 минут назад
Курский губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП
Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.
Об этом глава региона проинформировал в четверг в своем телеграм-канале. Он заявил, что планировал посетить Конышевский район, но обстоятельства сложились иначе.
«К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — написал Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Курский губернатор уточнил, что все обошлось без серьезных последствий, поскольку столкновения с другими автомобилями не было.
Хинштейн извинился перед жителями района, с которыми не смог встретиться из-за инцидента. Он пообещал все «наверстать».
