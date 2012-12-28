С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Устав «Совета мира» подписали лидеры 19 стран
Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа, подписали лидеры почти 20 стран, включая Соединённые Штаты. Церемония подписания состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Для меня большая честь участвовать в этой [церемонии] и общаться с замечательными людьми, собравшимися в этом зале, великими лидерами, сидящими на этой сцене. Мы вам очень благодарны. Еще есть много других людей, которые подписали [Устав организации]. Все они хотели стать членами «Совета мира», потому что это действительно важно. Это не пустая трата времени. Мы тратим так много времени на то, что никогда не произойдет. Это (деятельность «Совета мира») произойдет, и уже происходит», — сказал Трамп, который, согласно уставу, является председателем «Совета мира».
Церемония подписания состоялась на полях Всемирного экономического форума, — передает ТАСС.
Как известно, помимо самого Трампа документ подписали лидеры Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна и Болгарии. Кроме того, к документу присоединились Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар и Марокко. Аналогичная ситуация с Монголией, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, а также Саудовской Аравии. Лидеры этих стран также подписали документ. Однако этим все не ограничилось. Устав «Совета мира» также подписали лидеры Турции, Узбекистана и Косово.
Тем временем европейские страны начали дистанцироваться от «Совета мира». Первоначально в ЕС положительно оценивали инициативу Трампа, однако после прояснения деталей устава у европейских лидеров возникли сомнения. Их обеспокоил широкий мандат нового органа, отсутствие прямого упоминания сектора Газа, а также опасения, что «Совет мира» может стать альтернативой ООН.
