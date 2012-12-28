Все новости
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Мошенники выманили у пенсионера полмиллиона под предлогом замены медицинского полиса
Происшествия
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
В мире
9
8 минут назад

Китай увеличил экспорт рыбы и курятины в РФ

В 2025 году Китай резко нарастил поставки в Россию потребительских товаров, особенно рыбы и куриного мяса.

В 2025 году Китай значительно увеличил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордного уровня в $188 млн, — пишут «Известия» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Импорт курятины из КНР показал взрывной рост, составив 110 тысяч тонн.

«На КНР теперь приходится 30% всего импорта курятины в Россию, что ставит её на второе место после Белоруссии», — отмечается в материале URA.ru. Китай поставляет в основном филе куриной грудки, которое продаёт на 30-40% дешевле аналогов.

Это мясо поступает как сырьё для российских перерабатывающих предприятий, а в розницу почти не попадает. Однако дешёвый импорт создаёт давление на рентабельность отечественных птицефабрик. При этом, по словам экспертов, качество китайской птицы соответствует нормам, со временем оно выросло.

Суммарная стоимость поставленной из Китая в Россию рыбы в прошлом году составила $141,1 млн, что означает рост на 34% в годовом выражении и максимальные показатели с 2015 года. Основной долей поставок в прошлом году стали замороженная рыба, которая принесла Китаю $132,6 млн, а также рыбное филе ($52,6 млн) и сушеная рыба ($2,9 млн).

В целом товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достиг прошлогодней отметки в почти $245 млрд. Такой спад был обусловлен, в частности, снижением мировых цен на энергоносители.
экспорт
экономика
Китай
