8 минут назад
Китай увеличил экспорт рыбы и курятины в РФ
В 2025 году Китай резко нарастил поставки в Россию потребительских товаров, особенно рыбы и куриного мяса.
Импорт курятины из КНР показал взрывной рост, составив 110 тысяч тонн.
«На КНР теперь приходится 30% всего импорта курятины в Россию, что ставит её на второе место после Белоруссии», — отмечается в материале URA.ru. Китай поставляет в основном филе куриной грудки, которое продаёт на 30-40% дешевле аналогов.
Это мясо поступает как сырьё для российских перерабатывающих предприятий, а в розницу почти не попадает. Однако дешёвый импорт создаёт давление на рентабельность отечественных птицефабрик. При этом, по словам экспертов, качество китайской птицы соответствует нормам, со временем оно выросло.
Суммарная стоимость поставленной из Китая в Россию рыбы в прошлом году составила $141,1 млн, что означает рост на 34% в годовом выражении и максимальные показатели с 2015 года. Основной долей поставок в прошлом году стали замороженная рыба, которая принесла Китаю $132,6 млн, а также рыбное филе ($52,6 млн) и сушеная рыба ($2,9 млн).
В целом товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достиг прошлогодней отметки в почти $245 млрд. Такой спад был обусловлен, в частности, снижением мировых цен на энергоносители.
