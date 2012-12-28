С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
В Австралии при стрельбе погибли три человека
На месте трагедии развернут полицейский кордон, и ведутся активные следственные действия. Правоохранители призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу.
«Три человека погибли в результате стрельбы в городе Лейк Карджелиго, стрелок до сих пор находится на свободе», — сообщил телеканал.
Нападение произошло в четверг в 16:40 (08:40 мск) на Уолкер-Стрит, погибли две женщины и мужчина. Также есть пострадавший, его госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция оцепила место стрельбы, начала расследование и призвала жителей города по возможности оставаться дома.
