Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Мошенники выманили у пенсионера полмиллиона под предлогом замены медицинского полиса
Происшествия
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
В мире
57
сегодня, 15:58

В Австралии при стрельбе погибли три человека

На месте трагедии развернут полицейский кордон, и ведутся активные следственные действия. Правоохранители призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу.

При стрельбе в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли трое, — передает РИА Новости со ссылкой на ABC.

«Три человека погибли в результате стрельбы в городе Лейк Карджелиго, стрелок до сих пор находится на свободе», — сообщил телеканал.

Нападение произошло в четверг в 16:40 (08:40 мск) на Уолкер-Стрит, погибли две женщины и мужчина. Также есть пострадавший, его госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция оцепила место стрельбы, начала расследование и призвала жителей города по возможности оставаться дома.
стрельба
Австралия
