В мире
10
10 минут назад

Цены на золото резко снизились после заявления Трампа о соглашении по Гренландии

Цены на золото резко снизились после заявлений Дональда Трампа о соглашении по Гренландии и отмене пошлин против европейских стран.

Цены на золото резко снизились на торгах вечером 21 января на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. За 25 минут золото подешевело на 1,93%, отступив от рекордных максимумов, и на минимуме опустилось до $4762,3 за унцию. До падения стоимость золота составляла $4855,9 за унцию, — передает РБК.

Утром 22 января цена на золото продолжили снижаться. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 8:22 мск теряли 0,85%, до $4796,6 за унцию.

Bloomberg отмечает, что золото начало дешеветь после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и они «сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии». По словам Трампа, США не будут вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Это вызвало дипломатический кризис с союзниками по НАТО в Европе, напугало финансовые рынки и усилило привлекательность золота. Драгоценный металл по-прежнему дорожает более чем на 4,4% с начала недели. Bloomberg пишет, что геополитическая напряженность подпитывает продолжение роста котировок.

Вслед за золотом вниз устремились котировки российских золотодобывающих компаний. Акции «Полюса» по итогам вечерней сессии 21 января скорректировались на 0,23% и закрылись на уровне ₽2643. На минимуме акции дешевели до ₽2668,8 за бумагу, впрочем, так и не упав до уровня закрытия предыдущей сессии. Однако утром 22 января бумаги отскочили: на 8:32 мск котировки прибавляли 1,17%, до ₽2674.

Негативно также отреагировали «Селигдар» и «Южуралзолото».

Аналитики считают, что в дальнейшем стоимость золота продолжит расти.

Эксперты отметили, что частный сектор и центральные банки развивающихся рынков диверсифицируют свои активы, покупая золото.

золото
цена
экономика
Трамп
политика
